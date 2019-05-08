Парубий инициировал собственный допрос и прибыл в САП на встречу с прокурором (обновлено)

Накануне стало известно, что НАБУ завело на спикера ВР дело о нецелевом использовании средств.

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий инициировал свой же допрос и прибыл в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для встречи с прокурором по делу о якобы нецелевом использовании средств.

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Парубия Андрея Ковалева.

"Председатель Верховной Рады сегодня безотлагательно инициировал проведение допроса по этому уголовному производству и прибыл на встречу к прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который ведет это дело", - сказано в сообщении.

Обновление. Во время допроса выяснилось, что дело НАБУ не касается непосредственно Парубия, а открыто по заявлению бывшего сотрудника аппарата Верховной Рады Украины. Уволенный сотрудник аппарата в своем заявлении утверждает, что в 2002 году было незаконно создано подразделение аппарата. При этом пресс-секретарь не уточнил, о каком именно подразделении идет речь.

"Андрей Парубий не имеет отношения к созданию каких-либо подразделений Верховной Рады Украины, в том числе в 2002 году", - написал Ковалев.

Напомним, накануне стало известно, что НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств председателем Верховной Рады Андреем Парубием.