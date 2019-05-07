Аудиофайлы, на которых человек с голосом Сытника говорит о своем ​влиянии на выборы президента США, отправили на экспертизу

Карта с аудиофайлами выявлена при обыске в охотничьем хозяйстве в Ровенской области.

Печерский районный суд г. Киева назначил компьютерно-техническую экспертизу и экспертизу звукозаписи аудиофайлов, на которых человек с голосом, похожим на директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, рассказывает о своей роли во время выборов президента США.

Как сообщается в постановлении суда от 8 апреля 2019 года, обнародованном в Едином госреестре судебных решений, экспертизу должны провести эксперты Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз Службы безопасности Украины, передает Интерфакс-Украина.

В мотивировочной части постановления указано, что прокурор Генеральной прокуратуры Украины обратился к судье с ходатайством о проведении экспертизы в уголовном производстве № 42019000000000566 от 14 марта 2019 года, начатому по обращению народного депутата о превышении служебных полномочий работниками НАБУ, к которому была добавлена копия судебного решения и флэш-накопитель.

"Из содержания данного обращения установлено, что согласно аудиофайлу зафиксирован разговор лица по голосу похожего на голос директора НАБУ, из которого усматривается, что последний использовал служебное положение вопреки интересам службы с целью вмешательства в избирательный процесс по избранию президента Соединенных Штатов Америки и поддержки одного из кандидатов и снижения рейтинга другого кандидата на пост президента США путем разглашения данных предварительного расследования по уголовным производствам, связанным с ведомостями, которые содержатся в списках "черной бухгалтерии" Партии регионов", - сказано в мотивировочной части постановления.

По информации из постановления суда, в ходе проведения обыска 27 марта 2019 года в охотничьем хозяйстве "Полесское-Сарны" (Ровенская обл., Ровенский район , пос.Страшево) была выявлена карта с аудиофайлами, которые вероятно содержат записи разговоров с участием лица, голос которого похож на голос директора НАБУ с содержанием, что может свидетельствовать о совершении уголовных преступлений.

В связи с этим у органа досудебного расследования возникла необходимость выяснить технические условия и технологию получения звукозаписей по месту зафиксированных разговоров с участием А.Сытника, а также идентифицировать его по физическим данным голоса.

Ранее сообщалось, что ГПУ вызывает директора НАБУ на допрос в пятницу, 10 мая, в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного превышения им полномочий.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко в эфире программы "Право на власть" сообщил о поступившем заявлении от внефракционного депутата Бориса Розенблата, который утверждал о якобы передаче Сытником в США т.н."черной бухгалтерии" Партии регионов для поддержки Хиллари Клинтон на президентских выборах. Он тогда отметил, что вскоре ГБР приступит к обработке этого дела.

22 марта в НАБУ опровергли заявление Луценко о возможном влиянии на выборы президента США, назвав его абсурдной попыткой дискредитировать Бюро.