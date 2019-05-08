Зеленский в День памяти и примирения поздравил капитана ВМС СРСР и связную УПА

Фото: Прес-служба Володимира Зеленського

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения пожелал украинцам мира, залогом которого станет единство всех украинцев. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, опубликовав фото со связной УПА и капитаном морской пехоты ВМФ СССР.

"Иван Аникеевич Залужный. 10 мая ему исполнится 101 год. Капитан первого ранга морской пехоты ВМФ СССР, участник Второй мировой войны. Награжден многочисленными орденами и медалями. Потерял единственного внука - Ивана Гутника-Залужного во время войны в Донбассе", - написал Зеленский о мужчине.

Фото: Прес-служба Володимира Зеленського

"Прасковья Васильевна Зеленчук-Потяк. В 13 лет стала связной в УПА. Передавала информацию, провиант, вязала свитера", - добавил он.

Фото: Прес-служба Володимира Зеленського

Зеленский написал, что в День памяти и примирения мы чтим и поклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны.

"Перед каждым, кто отдал свою жизнь ради мира. Мира, который сегодня так нуждается Украина. Мира, залогом которого станет единство всех украинцев", - написал Зеленский.

Напомним, с 2015 года 8 мая в Украине отмечают День памяти жертв второй мировой войны, и примирение между странами-участниками Второй мировой войны.

Фото: Прес-служба Володимира Зеленського