Украинцы в ОРДЛО, получившие российский паспорт, не смогут получать пенсии и соцвыплаты в Украине

Жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, получившие российские паспорта, не смогут получить пенсии и соцвыплаты со стороны Украины. Об этом сегодня сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз на своей странице в Фейсбуке.

"Правительство приняло решение о признании недействительными паспортов, выданных уполномоченными органами РФ после 28 апреля 2019 г. Эта акция России против Украины нарушает принципы и нормы международного права и несет прямую угрозу государственному суверенитету, территориальной целостности нашего государства. Соответствующие проекты актов Кабмина разработаны министром по вопросам временно оккупированных территорий Вадимом Чернышом", - написала Фриз.

Министр подчеркнула, что документы центров выдачи российских паспортов в г. Новошахтинск и в с. Покровское не будут признаны.

"Также инициировано предложение о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, который нарушает международное право и угрожает суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - отметила министр.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. В связи с этим Украина обратилась в Совет безопасности ООС.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины. 7 мая стало известно, что российское правительство рассматривает ускоренный вариант получения вида на жительство для украинцев.