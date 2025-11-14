До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
ГоловнаПраво

​Ірина Фріз: бронювання не може бути інструментом для втечі з країни

Фриз нагадала, що Міноборони було проти інструменту пільгового бронювання для порушників військового обліку. 

​Ірина Фріз: бронювання не може бути інструментом для втечі з країни
Верховна Рада
Фото: з відкритих джерел

У парламенті зареєстрували законопроєкт, який має заборонити виїзд за кордон порушникам правил військового обліку, які не оновили вчасно свої дані, але зможуть отримати бронювання після ухвалення парламентом проєкту закону 13335.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Фріз.

“Бронювання не може бути інструментом для втечі з країни – це чітка позиція”, - наголосила депутатка.

Законопроєкт пропонує встановити тимчасове обмеження на виїзд за межі України під час воєнного стану та мобілізації для осіб, які порушили закон про військовий облік і отримали пільгове бронювання на 45 днів для усунення порушення. 

Водночас вони після усунення порушень і маючи бронювання можуть виїхати за кордон без встановлення чітких запобіжників.

Заброньовані за стандартною процедурою працівники зможуть виїжджати за кордон, підписувати міжнародні контракти, привозити гуманітарну допомогу та здійснювати всі можливі форми міжнародної активності, які забезпечуються гарантовані державою на період бронювання.

Фріз нагадала, що Міноборони було проти впровадження інструменту пільгового бронювання для порушників військового обліку. 

“Більшість у парламенті не дослухалися до нашої позиції та позиції міністерства. І сьогодні маємо ризик створення нової “схеми”, - написала народна депутатка.

Ірина Фріз запевнила, що проєкт закону не пропонує скасування можливості пільгового бронювання для тих, хто порушив правила військового обліку. Також він не передбачає повного обмеження права на виїзд за кордон для заброньованих працівників критичних підприємств, які не порушували закон. 
