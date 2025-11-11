Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
ГоловнаПраво

Правоохоронця із Запоріжжя підозрюють у переправленні ухилянтів за кордон

Злочинна група також допомагала дезертувати чинним військовим.

Правоохоронця із Запоріжжя підозрюють у переправленні ухилянтів за кордон

Працівники ДБР викрили злочинне угрупування із Запоріжжя, яке налагодило незаконний канал переправлення військовозобов’язаних через кордон та за гроші сприяло дезертирству військових, йдеться у пресрелізі.

Злочинців викрили у співпраці з СБУ, ДВБ Нацполіції та Державною прикордонною службою.

Організатором незаконного бізнесу став правоохоронець із Запоріжжя. До складу злочинної групи також входив його колега-правоохоронець та двоє цивільних осіб. Зловмисники діяли по всій території країни. За гроші вони забезпечували втечу за кордон для військовозобов’язаних та дезертирство чинних військових.

Вартість послуг варіювалась залежно від складності схеми та сягала до 20 тисяч доларів. Члени групи надавали клієнтам необхідні підроблені документи, транспорт, місця для переховування.

Наразі вже задокументовано три оборудки, організовані угрупуванням. Дві з них пов’язані з дезертирством військових. По іншім численним фактам перевірка триває.

Останньою операцією для групи стала організація самовільного залишення частини для військового із Запоріжжя. За 13 тисяч доларів йому зробили повний пакет фальшивих документів, який надалі гарантував перетин кордону. Однак оборудку зірвали правоохоронці.

За місцями проживання фігурантів та пов’язаних з ними осіб у Запоріжжі та Хмельницькому проведено понад 20 обшуків. Виявлено та вилучено майже 130 тисяч доларів США, а також документи, мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Наразі усім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та пособництві у дезертирстві (ч. 3 ст. 332 КК України та ч. 4 ст. 408 КК України).

Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб можливо причетних до незаконної діяльності. Процесуальне керівництво здійснює Запорізька обласна прокуратура.
