Зеленський підписав закон про прозорість роботи органів місцевого самоврядування

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4677-ІХ про забезпечення законності та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування.
Як зазначили у пресслужбі Верховної ради, цей документ покликаний створити ефективну систему контролю за законністю рішень місцевих рад.
У пояснювальній записці йдеться, що метою закону є встановлення ефективної системи забезпечення законності актів органів місцевого самоврядування в Україні, створення кадрового резерву на посади голів районних державних адміністрацій та визначення вимог до кандидатів, які претендують на включення до кадрового резерву.
Серед ключових положень:
- запроваджується система державного нагляду за законністю актів місцевого самоврядування;
- визначено, хто здійснює контроль:
за актами обласних рад — центральний орган виконавчої влади, визначений Урядом;за актами районних рад — обласна державна адміністрація;за актами сільських, селищних, міських рад — районна державна адміністрація.
Цей закон передбачає зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, зокремащодо особливостей провадження у справах щодо забезпечення законності актів органів місцевого самоврядування.
- 5 листопада цей закон підтримала Верховна рада.
- Раніше Рада схвалила безперервність роботи органів місцевого самоврядування в умовах військової агресії РФ.