Зеленський підписав закон про прозорість роботи органів місцевого самоврядування

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4677-ІХ про забезпечення законності та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування.

Як зазначили у пресслужбі Верховної ради, цей документ покликаний створити ефективну систему контролю за законністю рішень місцевих рад.

У пояснювальній записці йдеться, що метою закону є встановлення ефективної системи забезпечення законності актів органів місцевого самоврядування в Україні, створення кадрового резерву на посади голів районних державних адміністрацій та визначення вимог до кандидатів, які претендують на включення до кадрового резерву.

Серед ключових положень:

запроваджується система державного нагляду за законністю актів місцевого самоврядування;

визначено, хто здійснює контроль:

за актами обласних рад — центральний орган виконавчої влади, визначений Урядом;за актами районних рад — обласна державна адміністрація;за актами сільських, селищних, міських рад — районна державна адміністрація.

Цей закон передбачає зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, зокремащодо особливостей провадження у справах щодо забезпечення законності актів органів місцевого самоврядування.