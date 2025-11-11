До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Зеленський підписав закон про прозорість роботи органів місцевого самоврядування

Серед іншого закон передбачає створення кадрового резерву на посади голів районних державних адміністрацій.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4677-ІХ про забезпечення законності та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування.

Як зазначили у пресслужбі Верховної ради, цей документ покликаний створити ефективну систему контролю за законністю рішень місцевих рад.

У пояснювальній записці йдеться, що метою закону є встановлення ефективної системи забезпечення законності актів органів місцевого самоврядування в Україні, створення кадрового резерву на посади голів районних державних адміністрацій та визначення вимог до кандидатів, які претендують на включення до кадрового резерву.

Серед ключових положень:

  • запроваджується система державного нагляду за законністю актів місцевого самоврядування;
  • визначено, хто здійснює контроль:

за актами обласних рад — центральний орган виконавчої влади, визначений Урядом;за актами районних рад — обласна державна адміністрація;за актами сільських, селищних, міських рад — районна державна адміністрація.

Цей закон передбачає зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, зокремащодо особливостей провадження у справах щодо забезпечення законності актів органів місцевого самоврядування.
﻿
