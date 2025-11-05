Рада прийняла закон щодо забезпечення законності та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування

Його мета — створити ефективну систему контролю за законністю рішень місцевих рад.

Верховна Рада України прийняла Закон, спрямований на забезпечення законності та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування.

Як зазначає пресслужба парламенту, його мета — створити ефективну систему контролю за законністю рішень місцевих рад, а також запровадити кадровий резерв для посад голів районних державних адміністрацій.

Закон встановлює систему державного нагляду за законністю актів місцевого самоврядування.

Визначає, хто здійснює контроль:

за актами обласних рад — центральний орган виконавчої влади, визначений Урядом;

за актами районних рад — обласна державна адміністрація;

за актами сільських, селищних, міських рад — районна державна адміністрація;

Створює систему формування кадрового резерву на посади голів РДА, із чіткими вимогами до кандидатів.

Вносить зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, що уточнюють порядок розгляду справ щодо законності актів органів місцевого самоврядування.