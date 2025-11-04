Стратегічні комунікації хочуть підпорядковувати уряду, розглядають два формати

Стратегічні комунікації хочуть підпорядковувати Кабміну. Уряд розглядає два формати: департамент або агентство.
Поки що людини, яка б займалася цим, немає. Про це на зустрічі з журналістами 3 листопада повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає кореспондент LB.
До кінця року уряд очікує на закриття вакансії.
Свириденко додала, що стратегічні комунікації повинні боротися з пропагандою.
- Раніше стратегічні комунікації були віднесені до міністерства культури. Після переформатування Кабміну і призначення міністеркою культури Тетяну Бережну цей напрямок прибрали.