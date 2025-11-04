Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГоловнаПолітика

Стратегічні комунікації хочуть підпорядковувати уряду, розглядають два формати

Поки що триває пошук людини, яка могла би очолити цей напрямок. 

Стратегічні комунікації хочуть підпорядковувати уряду, розглядають два формати
Кабмін
Фото: Юлія Свириденко

Стратегічні комунікації хочуть підпорядковувати Кабміну. Уряд розглядає два формати: департамент або агентство.

Поки що людини, яка б займалася цим, немає. Про це на зустрічі з журналістами 3 листопада повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає кореспондент LB.

До кінця року уряд очікує на закриття вакансії. 

Свириденко додала, що стратегічні комунікації повинні боротися з пропагандою. 

  • Раніше стратегічні комунікації були віднесені до міністерства культури. Після переформатування Кабміну і призначення міністеркою культури Тетяну Бережну цей напрямок прибрали.
﻿
