Стратегічні комунікації хочуть підпорядковувати уряду, розглядають два формати

Поки що триває пошук людини, яка могла би очолити цей напрямок.

Стратегічні комунікації хочуть підпорядковувати Кабміну. Уряд розглядає два формати: департамент або агентство.

Поки що людини, яка б займалася цим, немає. Про це на зустрічі з журналістами 3 листопада повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає кореспондент LB.

До кінця року уряд очікує на закриття вакансії.

Свириденко додала, що стратегічні комунікації повинні боротися з пропагандою.

Раніше стратегічні комунікації були віднесені до міністерства культури. Після переформатування Кабміну і призначення міністеркою культури Тетяну Бережну цей напрямок прибрали.



