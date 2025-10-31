Зеленський підписав нові укази про санкції: проти виробників і постачальників ВПК і пропагандистів

Президент Володимир Зеленський підписав два укази про застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій. Обмежувальні заходи були застосовані рішенням Ради нацбезпеки і оборони.

До першого списку потрапили 14 проросійських пропагандистів, які виправдовують війну та заперечують окупацію і фінансуються коштом прибутків від вугільної промисловості на тимчасово окупованій території Донбасу. Про це розповіли в Офісі президента.

Другий указ стосується виробників та постачальників російського ВПК. Це 19 фізосіб і 31 юридична особа. Це резиденти Росії, Китаю, Ірану, зокрема керівники компанії та їхні власники. Санкції вжили і проти державних органів Ірану, що постачали росіянам військову продукцію.

"Україна продовжує працювати над запровадженням нових санкційних кроків, синхронізацією санкцій партнерів в українській юрисдикції і санкцій України – у юрисдикціях партнерів. Одними з ключових пріоритетів нашої країни є недопущення постачання компонентів до Росії для її ВПК, зменшення доходів від продажу нафти, боротьба з тіньовим флотом і протидія російській пропаганді", – повідомили в Офісі президента.