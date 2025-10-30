Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
ГоловнаПолітика

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації

Воєнний стан і мобілізацію продовжили всімнадцяте. 

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Сьогодні, 30 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав закони про сімнадцяте продовження воєнного стану та мобілізації.

Про це йдеться у картках відповідних документів №14128 і №14129

Таким чином від 5 листопада 2025 року воєнний стан і загальна мобілізація в Україні продовжується ще на 90 днів, тобто до 3 лютого 2026 року.

20 жовтня Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні.

Наступного дня ці документи підтримала Верховна Рада. 

Воєнний стан в Україні діє від 24 лютого 2022 року. Його продовжують кожні 90 днів.
﻿
