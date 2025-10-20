Президент вніс у ВР законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації

Сьогодні, 20 жжовтня, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації.
Про це стало відомо із карток документів №14128 та №14129 на сайті ВР. Їх вже направили на розгляд комітету.
Закопопроєкти повинні підтримати народні депутати.
Воєнний стан та мобілізація в Україні тривають до 5 листопада. Їх планують продовжити на 90 днів, тобто до лютого 2026 року.
Це буде вже 17 голосування за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.
- Востаннє воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили у липні.
- Законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації регулярно ухвалюють перед завершенням терміну попередніх.
- Існує опція скасування воєнного стану по всій країні або на окремих її частинах і до завершення його дії. Для цього президент повинен видати указ. Умовою є відсутність загрози державній безпеці і територіальній цілісності.