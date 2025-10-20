Президент вніс у ВР законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації

Їх планують продовжити на 90 днів – до лютого 2026 року.

Сьогодні, 20 жжовтня, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації.

Про це стало відомо із карток документів №14128 та №14129 на сайті ВР. Їх вже направили на розгляд комітету.

Закопопроєкти повинні підтримати народні депутати.

Воєнний стан та мобілізація в Україні тривають до 5 листопада. Їх планують продовжити на 90 днів, тобто до лютого 2026 року.

Це буде вже 17 голосування за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.