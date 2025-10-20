Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ГоловнаПолітика

Володимир Зеленський провів розмову із Прем'єркою Данії Метте Фредеріксен

Співпраця України і Данії є взірцевою за деякими напрямками.

Володимир Зеленський провів розмову із Прем'єркою Данії Метте Фредеріксен
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Про це глава держави розповів у соцмережах.

"Говорив із Метте Фредеріксен і дуже ціную всю підтримку з боку Данії та пані Премʼєр-міністра. Координуємо нашу активність у дипломатії, і це допомагає. Багато робимо разом і для того, щоб зміцнити наші країни", — наголошує глава держави.

Президент відзначає, що українсько-данська оборонна співпраця є взірцем за деякими напрямами. 

Також сторони обговорили плани на цей тиждень – буде багато зустрічей і перемовин у Європі. "Розраховуємо на результати, і для нас усіх це важливо. Дякую!" — додає Президент.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies