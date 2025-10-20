Володимир Зеленський провів розмову із Прем'єркою Данії Метте Фредеріксен

Співпраця України і Данії є взірцевою за деякими напрямками.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Про це глава держави розповів у соцмережах.

"Говорив із Метте Фредеріксен і дуже ціную всю підтримку з боку Данії та пані Премʼєр-міністра. Координуємо нашу активність у дипломатії, і це допомагає. Багато робимо разом і для того, щоб зміцнити наші країни", — наголошує глава держави.

Президент відзначає, що українсько-данська оборонна співпраця є взірцем за деякими напрямами.

Також сторони обговорили плани на цей тиждень – буде багато зустрічей і перемовин у Європі. "Розраховуємо на результати, і для нас усіх це важливо. Дякую!" — додає Президент.