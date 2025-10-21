Сікорський: Польща може посадити літак Путіна, якщо він вибере летіти над країною на зустріч з Трампом

За його словами, незалежний суд може наказати уряду затримати літак Путіна з метою доставити на трибунал у Гаазі.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю радіо Rodzina прокоментував заплановану зустріч Трампа та Путіна у Будапешті і допустив, що Польща може посадити літак Путіна, передає DW.

Сікорського запитали, чи міг би очільник Кремля полетіти на саміт до Угорщини через повітряний простір Польщі. "Ми не можемо гарантувати, що незалежний суд не накаже уряду затримати такий літак – з метою доставити підозрюваного на трибунал у Гаазі", – заявив глава МЗС Польщі.

Він нагадав, що з 2023 року Путін перебуває під ордером МКС на арешт через підозру у скоєнні військових злочинів. Сікорський розкритикував Угорщину за запрошення Путіна.

За словами Сікорського, те, що член ЄС, зобов'язаний виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, запрошує до себе президента Росії, "викликає не лише огиду, а й показує, що Угорщина позиціонує себе не як частину Заходу, а між Заходом та Росією".

Також Сікорський зазначив, що теоретично Путін міг би долетіти з Росії до Угорщини через повітряний простір Туреччини, Чорногорії та Сербії - країн, які не входять до ЄС.