Сибіга закликав партнерів та міжнародні організації мобілізувати додаткову енергопідтримку для України

«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ГоловнаПолітика

Сибіга закликав партнерів та міжнародні організації мобілізувати додаткову енергопідтримку для України

Міністр зазначив, що це терміново. 

Сибіга закликав партнерів та міжнародні організації мобілізувати додаткову енергопідтримку для України
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів та міжнародні організації мобілізувати додаткову енергетичну підтримку для України.

"Вкотре звертаюся до всіх партнерів, структур та міжнародних організацій із закликом мобілізувати додаткову енергетичну підтримку для України напередодні зими та не допустити гуманітарної кризи в центрі Європи", – написав очільник дипвідомства у соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що Україні потрібні додаткові обсяги енергоресурсів та коштів, мобільні генеруючі установки, ремонтне обладнання, додаткові можливості протиповітряної оборони. 

"Це терміново, і ми будемо вдячні за кожне нове анонсування такої підтримки", – наголосив він і додав, що ця атака доводить, що Росія все ще не відчуває достатнього тиску, який міг би змусити її припинити війну. 

"Настав час відмовитися від прийняття бажаного за дійсне та продемонструвати силу. Нові жорсткі санкції. Нові рішення щодо заморожених активів. Нове посилення протиповітряної оборони та далекобійних можливостей України", – йдеться у повідомленні. 

Сибіга нагадав, що вночі через атаки РФ щонайменше шестеро людей загинули, в тому числі молода мати з двома маленькими дітьми. Пошкоджено низку енергетичних об'єктів, через що населені пункти залишилися без світла, тепла та води.

  • У ніч на 22 жовтня росіяни завдали комбінованого удару по Києву. Спершу Росія застосувала балістику, потім – дрони і знову ракети. Загинули двоє людей в Дніпровському районі. Поранені майже 20 людей, зокрема і діти. 
  • У Запоріжжі внаслідок нічної атаки поранені 13 людей.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies