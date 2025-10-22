Сибіга закликав партнерів та міжнародні організації мобілізувати додаткову енергопідтримку для України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів та міжнародні організації мобілізувати додаткову енергетичну підтримку для України.

"Вкотре звертаюся до всіх партнерів, структур та міжнародних організацій із закликом мобілізувати додаткову енергетичну підтримку для України напередодні зими та не допустити гуманітарної кризи в центрі Європи", – написав очільник дипвідомства у соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що Україні потрібні додаткові обсяги енергоресурсів та коштів, мобільні генеруючі установки, ремонтне обладнання, додаткові можливості протиповітряної оборони.

"Це терміново, і ми будемо вдячні за кожне нове анонсування такої підтримки", – наголосив він і додав, що ця атака доводить, що Росія все ще не відчуває достатнього тиску, який міг би змусити її припинити війну.

"Настав час відмовитися від прийняття бажаного за дійсне та продемонструвати силу. Нові жорсткі санкції. Нові рішення щодо заморожених активів. Нове посилення протиповітряної оборони та далекобійних можливостей України", – йдеться у повідомленні.

Сибіга нагадав, що вночі через атаки РФ щонайменше шестеро людей загинули, в тому числі молода мати з двома маленькими дітьми. Пошкоджено низку енергетичних об'єктів, через що населені пункти залишилися без світла, тепла та води.