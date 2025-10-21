Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Суспільне: ЄС не розглядає вступ України без повного права голосу

В ЄС зазначають, що є інші ідеї щодо прискорення процесу розширення.

Фото: EPAUPG

Європейський Союз не розглядає можливість членства України у ЄС без повного права голосу. 

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на два джерела в дипломатичних колах Євросоюзу.

"Це навіть не обговорюється, не знаю звідки це взялося. І ми не будемо порушувати це питання на саміті країн Євросоюзу", — повідомив співрозмовник видання.

Інше джерело повідомило, що є інші ідеї щодо прискорення процесу розширення.

"Можливо, в деяких колах про це й говорять, але не в політичних, не на засіданні Ради (ЄС). Це дуже дивно. Я чую протилежне. Вони повинні вступити з політичних міркувань. Але тоді буде величезний перехідний період для сільського господарства, для переміщення людей і таких речей. Це більше в умах Східної та Центральної Європи, я від них таке чую", - зазначило джерело Суспільного.

Співрозмовник видання наголосив, що Євросоюз має вирішувати основні питання, повʼязані з членством України у ЄС.

"Проблема в тому, чи приймуть це люди в Європі? Багато країн потребують референдуму. Іноді зміни конституції, або значної кількості голосів у парламенті. А друга – чи будуть вони готові? Україна також має великий розмір, сільське господарство, соціальні умови, війну, (незрозумілий) кордон", - зазначив дипломат.

Він зауважив, що проти ідеї відкриття кластерів про вступ України до ЄС голосами більшості країн, а не одностайно виступили щонайменше 10 країн.

“Франція, Нідерланди, Угорщина, Болгарія, Греція, Хорватія. Кожна з країн, яка бачить проблему зі своїми сусідами. Це був би вибір між короткостроковою і довгостроковою перспективою. Тому що в кінцевому підсумку все одно потрібна одностайність", - наголосив дипломат.

  • У Євросоюзі обговорюють пропозицію нової процедури вступу до блоку, згідно з якою країни можуть приєднатися до блоку, але спершу без повного права голосу в головних рішеннях. Такий крок може зробити поступливішими лідерів на кшталт угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, коли йдеться про вступ України до блоку.
