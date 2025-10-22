«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
ГоловнаПолітика

Британія призначили нового посла в Україні

Ним став Ніл Кромптон.

Британія призначили нового посла в Україні
Ніл Кромптон
Фото: сайт британського уряду

Британський уряд оголосив про призначення Ніла Кромптона  новим послом в Україні.

Про це йдеться на урядовому сайті.

Кромптон змінить на посаді Мартіна Гарріса, який переходить на іншу дипломатичну службу.

Як повідомило Міністерство закордонних справ Британії, Кромптон розпочне виконання обов’язків уже цього місяця

Хто такий Ніл Кромптон 

  • Він досвідчений британський дипломат, який понад 25 років працює у системі зовнішньополітичної служби Сполученого Королівства.
  • У 2020–2025 роках був послом Британії у Саудівській Аравії.
  • 2015–2019 — директор департаменту Близького Сходу та Північної Африки (FCO);
  • 2014–2015 — директор департаменту Східної Європи та Центральної Азії;
  • 2011–2014 — директор департаменту Південної Азії та Афганістану;
  • 2007–2011 — радник у посольстві Великої Британії у Вашингтоні (з питань зовнішньої та безпекової політики);
  • 1999–2003 — заступник голови місії у Тегерані;
  • Також працював в Іранському департаменті МЗС і очолював Іракський політичний підрозділ.
  • Кромптон володіє перською мовою, яку вивчав під час роботи на Близькому Сході. До дипломатичної служби він приєднався у 1995 році.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies