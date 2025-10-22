Британія призначили нового посла в Україні

Британський уряд оголосив про призначення Ніла Кромптона новим послом в Україні.
Про це йдеться на урядовому сайті.
Кромптон змінить на посаді Мартіна Гарріса, який переходить на іншу дипломатичну службу.
Як повідомило Міністерство закордонних справ Британії, Кромптон розпочне виконання обов’язків уже цього місяця
Хто такий Ніл Кромптон
- Він досвідчений британський дипломат, який понад 25 років працює у системі зовнішньополітичної служби Сполученого Королівства.
- У 2020–2025 роках був послом Британії у Саудівській Аравії.
- 2015–2019 — директор департаменту Близького Сходу та Північної Африки (FCO);
- 2014–2015 — директор департаменту Східної Європи та Центральної Азії;
- 2011–2014 — директор департаменту Південної Азії та Афганістану;
- 2007–2011 — радник у посольстві Великої Британії у Вашингтоні (з питань зовнішньої та безпекової політики);
- 1999–2003 — заступник голови місії у Тегерані;
- Також працював в Іранському департаменті МЗС і очолював Іракський політичний підрозділ.
- Кромптон володіє перською мовою, яку вивчав під час роботи на Близькому Сході. До дипломатичної служби він приєднався у 1995 році.