Британія призначили нового посла в Україні

Ним став Ніл Кромптон.

Британський уряд оголосив про призначення Ніла Кромптона новим послом в Україні.

Про це йдеться на урядовому сайті.

Кромптон змінить на посаді Мартіна Гарріса, який переходить на іншу дипломатичну службу.

Як повідомило Міністерство закордонних справ Британії, Кромптон розпочне виконання обов’язків уже цього місяця

Хто такий Ніл Кромптон