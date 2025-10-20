Зеленський: Україна готує нові рішення для захисту енергетики та посилення ППО

Також обговорили ситуацію у газовій сфері країни.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, головною темою якого стала безпека енергетики України.

Про це глава держави розповів у соцмережах.

"Більшість питань – щодо енергетики. Передусім ситуація в областях і громадах. Зрозумілі складнощі на прикордонних і прифронтових територіях. Що ближче до позицій російської армії – то більші виклики", – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, Україна готує "повний спектр відповідей" на російські удари по енергетичній інфраструктурі, зокрема й розширює можливості далекобійних ударів у відповідь.

На Ставці заслухали доповіді про відновлення після ворожих атак, а також визначили параметри розширення резервів – передусім енергетичного обладнання. Президент повідомив, що Україна активізує співпрацю з європейськими партнерами для отримання необхідних ресурсів, а МЗС має посилити роботу в цьому напрямі.

Окремо обговорили ситуацію в газовій сфері – накопичення палива на опалювальний сезон і проведення ремонтних робіт. Зеленський подякував українським газовикам і зазначив, що джерела фінансування закупівель газу вже визначені, а значну частину коштів – забезпечено.

Також обговорили посилення захисту енергетичних об’єктів. "Визначилися із забезпеченням додаткових гелікоптерів і зміцненням бойової авіації. Доручив команді оперативно підготувати документи для угод зі США щодо систем ППО", – наголосив Президент.

"Важливо пропрацювати кожен аспект потенційних угод, щоб пришвидшити переговори", – додав Зеленський.