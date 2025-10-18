El Pais: європейські політики вважають зустріч Путіна та Трампа у Будапешті “жахіттям” для ЄС

Європейські політики вважають цю зустріч образою для себе. Це також може зробити велику послугу Віктору Орбану, який наступного року братиме участь у виборах.

Європейські політики вважають зустріч президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна у Будапешті “політичним жахіттям” для ЄС, пише El Pais.

Ця зустріч ставить керівників інституцій ЄС та НАТО у незручне та неприємне становище, оскільки Трамп і Путін вестимуть переговори в країні ЄС, але без участі самого блоку.

“Місце було обрано ретельно, оскільки це може принести користь РФ, поглибивши розбіжності в ЄС щодо дій Москви. Це також може зробити велику послугу Віктору Орбану, який наступного року братиме участь у виборах", – сказав виданню один із дипломатів.

Публічно політики ЄС говорять, що ця зустріч може бути потенційно корисною для завершення війни між Україною та РФ, втім приватно кілька джерел заявили виданню про “політичне жахіття” для ЄС.