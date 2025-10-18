Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
ГоловнаПолітика

El Pais: європейські політики вважають зустріч Путіна та Трампа у Будапешті “жахіттям” для ЄС

Європейські політики вважають цю зустріч образою для себе. Це також може зробити велику послугу Віктору Орбану, який наступного року братиме участь у виборах.

El Pais: європейські політики вважають зустріч Путіна та Трампа у Будапешті “жахіттям” для ЄС
Трамп та Путін на Алясці, 15 серпня 2025
Фото: EPA/UPG

Європейські політики вважають зустріч президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна у Будапешті “політичним жахіттям” для ЄС, пише El Pais.

Ця зустріч ставить керівників інституцій ЄС та НАТО у незручне та неприємне становище, оскільки Трамп і Путін вестимуть переговори в країні ЄС, але без участі самого блоку.

“Місце було обрано ретельно, оскільки це може принести користь РФ, поглибивши розбіжності в ЄС щодо дій Москви. Це також може зробити велику послугу Віктору Орбану, який наступного року братиме участь у виборах", – сказав виданню один із дипломатів.

Публічно політики ЄС говорять, що ця зустріч може бути потенційно корисною для завершення війни між Україною та РФ, втім приватно кілька джерел заявили виданню про “політичне жахіття” для ЄС.
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies