Свириденко та Фіцо зустрілись у Словаччині. Сторони обговорюють посилення тиску на РФ та європейську єдність

Прем’єр-міністр України подякувала словацькому колезі за прийом.

Свириденко та Фіцо зустрілись у Словаччині. Сторони обговорюють посилення тиску на РФ та європейську єдність
Свириденко і Фіцо, Кошице, 17 жовтня 2025
Фото: телеграм / Юлія Свириденко

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко зустрілася зі своїм словацьким колегою у Кошице. 

Про це Юлія Свириденко написала в “Телеграмі”. 

“Тривають спільні консультації урядів України та Словацької Республіки у Кошицях. Вдячна Премʼєру Роберту Фіцо за прийом. Продовжуємо конструктивний українсько-словацький діалог та співпрацю на практичних рівнях”, – написала прем’єр.

Вона зазначила, що посилення тиску на агресора, примушення його до миру, захист критичної інфраструктури та європейська єдність — це не просто політичні гасла, а життєва необхідність. Ці та інші теми сьогодні серед ключових в обговореннях.

Нагадаємо, Фіцо нещодавно заявив, що метою Словаччини є не поразка Росії, а якомога швидше завершення війни. 
