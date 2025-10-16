Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Київ ​передав батальйону «Свобода» понад 3 тис дронів різного типу та системи РЕБ

З початку 2025 року громада Києва вже передала 4 бригаді НГУ понад 7 тисяч дронів, 250 систем РЕБ, всюдиходи та броньований позашляховик.

Київ ​передав батальйону «Свобода» понад 3 тис дронів різного типу та системи РЕБ
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Бійці батальйону «Свобода» 4 бригади Нацгвардії «Рубіж» отримали від громади Києва ще 3000 FPV-дронів різного типу, 100 БпЛА Mavic ЗЕ, 9 великих бомберів та 150 систем РЕБ. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Від громади столиці передав захисникам на фронт чергову партію допомоги. До бійців батальйону «Свобода» 4 бригади Нацгвардії «Рубіж» вирушили ще 3000 FPV-дронів різного типу, 100 БпЛА Mavic ЗЕ, 9 великих бомберів та 150 систем РЕБ», - написав Віталій Кличко в своєму телеграм-каналі. 

Він зазначив, що з початку 2025 року громада Києва вже передала 4 бригаді НГУ понад 7 тисяч дронів, 250 систем РЕБ, всюдиходи та броньований позашляховик. 

«Від початку року з міського бюджету 4 бригаді НГУ виділили майже 400 млн грн. Бійцям цієї бригади цього року загалом передали від громади столиці вже понад 7000 БпЛА різних типів, 250 систем РЕБ, 5 всюдиходів, броньований позашляховик», - зазначив Віталій Кличко. 

Мер Києва нагадав, що за цей рік столиця вже передала на фронт різним бригадам понад 53 000 БпЛА, майже 350 систем РЕБ, броньовані автівки, всюдиходи, а також засоби зв’язку.
