Ольга Решетилова стала першим в історії України військовим омбудсменом

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової військовим омбудсманом. Попереднім указом він звільнив її з посади уповноваженої Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

На сайті президента нагадали, що Решетилова стала першим в історії України військовим омбудсманом. Своїм основним пріоритетом вона визначила запуск Офісу військового омбудсмана.

"В цей час також важливо не втратити динаміку з опрацювання та реагування на звернення й скарги військовослужбовців. Як у статусі уповноваженої Президента, так і в статусі військового омбудсмана я працюватиму над забезпеченням відчуття захищеності для військових і над відновленням справедливості для них", – прокоментувала вона.

Офіс військового омбудсмана буде постійним допоміжним органом при президенті, що здійснюватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони. Його діяльність охоплюватиме чинних військових, бійців добровольчих формувань тергромад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які задіяні в бойових діях.

Військовий омбудсман розв'язуватиме проблемні питання щодо проходження служби та розглядатиме скарги, може призначати перевірки й напрацьовувати рішення.

17 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про військового омбудсмана. Цей посадовець реагуватиме на скарги військовослужбовців про порушення їхніх прав, зокрема – командуванням.

Хто така Ольга Решетилова?

Журналістка, правозахисниця, співкоординаторка "Медійної ініціативи за права людини" (МІПЛ).

Працювала редакторкою відділу регіональної мережі в соціально-політичній газеті "День", була спеціальною кореспонденткою російського ліберального ЗМІ Grani.Ru в Україні.

Співзасновниця фонду “Повернись живим”. У 2015 році вона завершила роботу в фонді і працювала як журналістка. Відвідувала окупований Крим в робочих цілях, писало BBC Україна.

“Це були небезпечні поїздки. Ми цілком могли не повернутися. Але вони були важливі, бо тоді практично ніхто не говорив про те, що Росія творить з викраденими цивільними українцями. І це треба було показати”, – коментувала мету сама Решетилова.

Крім Криму, вона їздила до Чечні.