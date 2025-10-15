Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Зеленський створив військову адміністрацію Одеси – нею керуватиме Сергій Лисак. Дніпропетровська ОВА отримала тимчасового в.о.

Відповідні укази вже опубліковані. 

Зеленський створив військову адміністрацію Одеси – нею керуватиме Сергій Лисак. Дніпропетровська ОВА отримала тимчасового в.о.
Сергій Лисак
Фото: facebook/Сергій Лисак

На сайті президента з'явилися укази про утворення міської військової адміністрації Одеси і призначення її керівником Сергія Лисака, який до сьогодні керував Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією. Документи датовані 15 жовтня. 

Керувати Дніпропетровською ОВА президент Володимир Зеленський призначив Владислава Гайваненка – але в статусі тимчасового в.о. В указі про утворення Одеської МВА зазначено:

"Генеральному штабу Збройних Сил України, Одеській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу".

Сергій Лисак, коментуючи нову посаду, написав:

"Сьогодні закінчую свою роботу на посаді начальника Дніпропетровської ОВА. Позаду – чималий шлях, пройдений за понад 2,5 роки. Він був сповнений викликів, перед якими ворог ставив щодень. Втім, з командою не відступали від чітких пріоритетів. Серед них – допомога Силам оборони, розвиток ветеранської політики, соціального, реабілітаційного та освітнього напрямків. І попереду – не менш відповідальні задачі. Дякую Президенту Володимиру Зеленському за довіру. Очільникам районів та громад за злагоджену роботу. Всім, хто був поряд, за підтримку".


Контекст створення МВА в Одесі


Декілька місяців тому на сайті президента створили петицію з закликом розглянути створення міської військової адміністрації в місті Одеса. Утворення таких органів регулюється законом про воєнний стан. 6 жовтня за петицію зібрали підписи, і вчора, 14 жовтня, президент на неї відповів. Володимир Зеленський дав доручення перевірити наведені в ній дані і ухвалити рішення.

Того ж дня, увечері, Володимир Зеленський заявив про підтвердження наявності російського громадянства в деяких осіб. Ними виявилися одеський мер Геннадій Труханов, екснардеп кількох скликань, регіонал Олег Царьов та танцюрист Полунін.

Сам Труханов сказав про те, що його готуються позбавити громадянства ще 12 жовтня. Щоправда, він переконував, що російських паспортів нібито не має.

Про наявність у нього громадянства Росії ще в 2014 році писала УП – тоді Труханов був лише кандидатом у мери. Потім, в 2016 році після витоку даних Panama Papers інформацію про його паспорти знайшли розслідувані "Слідства інфо". Піднімали тему його громадянства і в 2018 році, і після початку повномасштабної війни. Труханов у всі рази заперечував наявність російського громадянства. 

Після відповідного підтвердження, опублікованого СБУ, президент анонсував створення Одеської військової адміністрації. Про кандидатуру Сергія Лисака на посаду її голови ще вчора повідомили джерела Суспільного. Президент теж натякнув на це призначення: в вечірньому зверненні сказав, що провів із Лисаком розмову і визначив йому наступні завдання. 15 жовтня призначення писака підтвердили джерела ЛБ. 

Сергій Лисак

Уродженець Одеси. Був кадровим співробітником СБУ. За даними Чесно, в 2015-2017 році брав участь в АТО, а до цього служив на оперативних і керівних позиціях в управліннях СБУ в різних областях. 

У 2020-2022 очолював управління Служби безпеки в Житомирській області, після початку повномасштабної війни брав участь у бойових діях. У липні 2022 очолив управління СБУ в Дніпропетровській області, а в лютому 2023, після звільнення зі скандалом попереднього голови ОВА Валентина Резніченка, очолив тамтешню військову адміністрацію. 
