Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Зимова кампанія України
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаПолітика

Трамп поскаржився, що журнал Time використав його “найгірше” фото. Статтю про себе назвав “відносно непоганою”

Видання випустило новий номер з Трампом на обкладинці та підписом «Його тріумф».

Трамп поскаржився, що журнал Time використав його “найгірше” фото. Статтю про себе назвав “відносно непоганою”
Дональд Трамп на обкладинці журналу TIME
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп поскаржився, що журнал Time використав його “найгірше” фото на своїй обкладинці. 

“Журнал «Тайм» написав про мене відносно непогану статтю, але це фото, мабуть, найгірше за весь час. У мене «зникло» волосся [на фото], а на маківці з'явилося щось, схоже на плаваючу корону, тільки дуже маленьку. Справді дивно! Я ніколи не любив фотографуватися знизу, але це супер погане фото, і це варто зауважити. Навіщо вони це роблять?” – написав Трамп у соцмережі TruthSocial.

Зазначимо, що журнал написав статтю про мирний план Трампа, який дозволив повернути ізраїльських заручників, яких утримували терористи ХАМАС. На обкладинці журналу фото Трампа мало підпис «Його тріумф».

Фото: TIME
