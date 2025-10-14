Трамп поскаржився, що журнал Time використав його “найгірше” фото. Статтю про себе назвав “відносно непоганою”

Президент США Дональд Трамп поскаржився, що журнал Time використав його “найгірше” фото на своїй обкладинці.

“Журнал «Тайм» написав про мене відносно непогану статтю, але це фото, мабуть, найгірше за весь час. У мене «зникло» волосся [на фото], а на маківці з'явилося щось, схоже на плаваючу корону, тільки дуже маленьку. Справді дивно! Я ніколи не любив фотографуватися знизу, але це супер погане фото, і це варто зауважити. Навіщо вони це роблять?” – написав Трамп у соцмережі TruthSocial.

Зазначимо, що журнал написав статтю про мирний план Трампа, який дозволив повернути ізраїльських заручників, яких утримували терористи ХАМАС. На обкладинці журналу фото Трампа мало підпис «Його тріумф».