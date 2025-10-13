Зимова кампанія України
ГоловнаПолітика

Зеленський підтвердив, що у п’ятницю планує зустрітись у Вашингтоні із Дональдом Трампом

Також президент України має зустрітись із оборонними та енергетичними компаніями.

Зеленський підтвердив, що у п’ятницю планує зустрітись у Вашингтоні із Дональдом Трампом
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський повідомив про заплановану зустріч із американським колегою Дональдом Трампом.

“Також у мене буде можливість приїхати до Вашингтона та провести зустріч у п’ятницю з Президентом Трампом. Думаю, що ми обговоримо послідовність кроків, які я хочу запропонувати. Я вдячний Президенту Трампу за наш діалог та підтримку”, - написав Зеленський. 

Він додав, що заплановані й зустрічі з оборонними та енергетичними компаніями, можливі також зустрічі із сенаторами та конгресменами. 

“Це потрібно – це була пропозиція Президента Трампа, – і я зустрінуся з компаніями, бо зараз є потреби через різні формати атак, навіть не тих атак, які Росія вже здійснила. Нам у будь-якому разі потрібно готуватися. Тому це буде корисно”, - запевнив президент України. 

Зеленський уточнив, що основні теми візиту – ППО та далекобійні можливості, щоб чинити тиск на Росію заради миру.

  • Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустем Умєров їдуть до Вашингтону.
