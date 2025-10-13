Україна візьме участь у засіданнях МВФ та Світового банку

Однією із тем обговорень буде поглиблення співпраці Украіни та США в сфері безпеки та посилення тиску на агресора.

У Вашингтоні 13 жовтня починається щорічний фінансовий тиждень МВФ та Світового банку, у якому візьме участь і українська делегація.

Як розповіла пані посол України в США Ольга Стефанішина, окремий компонент візиту – поглиблення співпраці Києва та Вашингтона в сфері безпеки та посилення тиску на агресора.

В українську делегацію входять премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, міністр фінансів Сергій Марченко, голова Нацбанку Андрій Пишний, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев та заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Як розповіла Стефанішина, у програмі зустрічей передбачається:

продовження діалогу з американськими партнерами у розвиток домовленостей між президентами України та США;

енергетична стійкість України;

участь у фінансовому тижні МВФ;

щорічний круглий стіл міністерського рівня на підтримку України в Світовому Банку;

двосторонні зустрічі з Адміністрацією та Конгресом США

обовʼязковий елемент усіх візитів – зустріч з бізнесом.

Цей візит минулого тижня анонсував президент Володимир Зеленський. Розмова стосуватиметься і купівлі ППО.