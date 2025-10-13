У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
ГоловнаПолітика

Україна візьме участь у засіданнях МВФ та Світового банку

Однією із тем обговорень буде поглиблення співпраці Украіни та США в сфері безпеки та посилення тиску на агресора. 

Україна візьме участь у засіданнях МВФ та Світового банку
Вашингтон, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Вашингтоні 13 жовтня починається щорічний фінансовий тиждень МВФ та Світового банку, у якому візьме участь і українська делегація. 

Як розповіла пані посол України в США Ольга Стефанішина, окремий компонент візиту – поглиблення співпраці Києва та Вашингтона в сфері безпеки та посилення тиску на агресора. 

В українську делегацію входять премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, міністр фінансів Сергій Марченко, голова Нацбанку Андрій Пишний, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев та заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Як розповіла Стефанішина, у програмі зустрічей передбачається: 

  • продовження діалогу з американськими партнерами у розвиток домовленостей між президентами України та США;
  • енергетична  стійкість України;
  • участь у фінансовому тижні МВФ;
  • щорічний круглий стіл міністерського рівня на підтримку України в Світовому Банку;
  • двосторонні зустрічі з Адміністрацією та Конгресом США
  • обовʼязковий елемент усіх візитів – зустріч з бізнесом.

Цей візит минулого тижня анонсував президент Володимир Зеленський. Розмова стосуватиметься і купівлі ППО. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies