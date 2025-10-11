Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зеленський телефоном поговорив із Трампом: "Хороша розмова, дуже продуктивна"

Політики обговорили удари РФ по українській енергетиці та посилення ППО. 

Зеленський телефоном поговорив із Трампом: "Хороша розмова, дуже продуктивна"
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський телефоном поспілкувався із американським колегою Дональдом Трампом

"Говорив із Президентом США Дональдом Трампом. Хороша розмова, дуже продуктивна. Я привітав Президента Трампа з успіхом й угодою для Близького Сходу, яку він реально забезпечив, і це сильний результат. І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі й ця російська війна", – написав у телеграмі глава України. 

Зеленський поінформував Трампа про російські удари по українській енергетиці і подякував за готовність підтримати нашу державу. Політики обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості, які готують щодо цього. 

"Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас. Потрібна готовність росіян брати участь у справжній дипломатії. Завдяки силі це можна забезпечити. Дякую, пане Президенте", – зазначив Зеленський. 

  • Вчора стало відомо, що українська делегація вирушить у США і проведе переговори щодо покупки американського озброєння. 
  • Нещодавно український президент сказав, що Україна номінуватиме Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він дасть можливість припинення вогню.
﻿
