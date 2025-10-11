Зеленський телефоном поговорив із Трампом: "Хороша розмова, дуже продуктивна"

Президент України Володимир Зеленський телефоном поспілкувався із американським колегою Дональдом Трампом.

"Говорив із Президентом США Дональдом Трампом. Хороша розмова, дуже продуктивна. Я привітав Президента Трампа з успіхом й угодою для Близького Сходу, яку він реально забезпечив, і це сильний результат. І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі й ця російська війна", – написав у телеграмі глава України.

Зеленський поінформував Трампа про російські удари по українській енергетиці і подякував за готовність підтримати нашу державу. Політики обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості, які готують щодо цього.

"Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас. Потрібна готовність росіян брати участь у справжній дипломатії. Завдяки силі це можна забезпечити. Дякую, пане Президенте", – зазначив Зеленський.