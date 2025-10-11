Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Орбан оголосив в Угорщині збір підписів проти плану оборони ЄС, який передбачає фінансову підтримку армії України

Прем’єр Угорщини вважає, що нинішня політика блоку швидко наближає Європу до війни.

Орбан оголосив в Угорщині збір підписів проти плану оборони ЄС, який передбачає фінансову підтримку армії України
Віткор Орбан
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив у країні збір підписів проти плану оборони ЄС, який передбачає фінансову підтримку армії України.

Про це він написав у “Фейсбуці”. 

“Європа все швидше прямує до війни. Кілька тижнів тому в Копенгагені було представлено воєнний план Брюсселя: Європа платить, українці воюють, а Росія буде виснажена. Ми не дізналися, скільки це коштуватиме і як довго це триватиме. Замість стратегії це було просто прийняття бажаного за дійсне для брюссельців”, – написав Орбан.

Він зазначив, що чітко заявив у Данії: ми нічого з цього не хочемо. Відтоді, за його словами, у ЄС розпочали кампанію проти Угорщини.

“Арсенал широкий. Звинувачення у шпигунстві, скандали з фейковими новинами та юридичні маневри. Вони рушили проти нас у Брюсселі, а також перемістили своїх місцевих губернаторів. Ми не можемо стояти осторонь і спостерігати за цим! Ми повинні ще раз показати, що угорський народ не хоче війни. Саме тому сьогодні ми починаємо збір підписів проти воєнних планів Брюсселя”, – написав Орбан.
