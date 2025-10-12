«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зимова кампанія України
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Політика

ППО та розширення програми PURL: Зеленський провів розмову із президентом Франції

Глави держав обговорили протидію російській агресії.

ППО та розширення програми PURL: Зеленський провів розмову із президентом Франції
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером Франції Емманюелем Макроном. Глави держав обговорили потреби України у системах та ракетах ППО.

Про це повідомяє Володимир Зеленський.

"Говорив з Президентом Емманюелем Макроном. Дякую за те, що Франція так багато робить для захисту життя. Поінформував про наші першочергові потреби, і це передусім ППО – необхідні системи та ракети", — ідеться у повідомленні. 

Зеленський наголосив, що Росія користується моментом, коли Близький Схід та внутрішня тематика в кожній країні отримують максимум уваги. "Російські удари стали більш підлими. Обговорили, як цьому протидіяти". 

"Зокрема працюємо для розширення програми PURL. Також скоординували наші контакти з іншими партнерами й дипломатичні заходи наступних тижнів. Працюємо, щоб тиску на Росію стало більше", — додає глава держави.
