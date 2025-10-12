ППО та розширення програми PURL: Зеленський провів розмову із президентом Франції

Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером Франції Емманюелем Макроном. Глави держав обговорили потреби України у системах та ракетах ППО.

Про це повідомяє Володимир Зеленський.

"Говорив з Президентом Емманюелем Макроном. Дякую за те, що Франція так багато робить для захисту життя. Поінформував про наші першочергові потреби, і це передусім ППО – необхідні системи та ракети", — ідеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що Росія користується моментом, коли Близький Схід та внутрішня тематика в кожній країні отримують максимум уваги. "Російські удари стали більш підлими. Обговорили, як цьому протидіяти".

"Зокрема працюємо для розширення програми PURL. Також скоординували наші контакти з іншими партнерами й дипломатичні заходи наступних тижнів. Працюємо, щоб тиску на Росію стало більше", — додає глава держави.