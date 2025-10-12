Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони деокупували Малі Щербаки на Запорізькому напрямку

Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України.

Сили оборони деокупували Малі Щербаки на Запорізькому напрямку
Фото: 24 ОШБ "Айдар"/Телеграм

Підрозділи 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" спільно із бійцями 33 окремого штурмового полку звільнили від окупації РФ населений пункт Малі Щербаки на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє 24 ОШБ "Айдар" у Telegram.

"Підрозділи 24 окремого штурмового батальйону “Айдар” спільно з побратимами з 33 окремого штурмового полку підняли український прапор у населеному пункті Малі Щербаки на Запорізькому напрямку", — ідеться у повідомленні.

Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України.

"Цей успіх — результат чіткої взаємодії, рішучості та злагодженої роботи підрозділів. Кожен подібний крок — це ще одна сторінка нашої боротьби, що триває щодня, попри втому, ризики та втрати", — додають військові.
