Внаслідок обстрілів Харківщини одна людина загинула, 4 – постраждали

Ворог атакував область авіабомбами та дронами різних типів. 

У Куп’янську залишається менше тисячі жителів
Фото: Суспільне Харків

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 4 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 4 – постраждали.

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у Харкові постраждав 42-річний чоловік, у Куп'янську загинула 49-річна жінка і постраждав 63-річний чоловік. В Ізюмі постраждав 65-річний чоловік, а у с. Світанок Новопокровської громади – 76-річна жінка.

Також до медиків звернувся 67-річний чоловік, який постраждав у с. Благодатівка Куп'янської громади 11 жовтня.Ворог атакував 2 КАБ Немишлянський і Слобідський райони Харкова та 3 БпЛА – Шевченківський район міста. 

Росіяни також застосовували по Харківщині різні види озброєння: 

  • 3 КАБ;
  • 3 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 3 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено підприємство, скління вікон у багатоквартирному будинку, господарчі споруди;
  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (с. Осиново);
  • у Ізюмському районі пошкоджено магазин, автомобіль (м. Ізюм);
  • у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Клинова-Новоселівка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 119 людей. Залишилися 62 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 7296 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 23 бойові зіткнення у районах Вовчанська, Нововасилівки, Кам’янки, Западного, Кутьківки та в напрямку Бологівки й Колодязного.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки.

  • Уночі 12 жовтня російські війська скерували ударний дрон по будівлі навчального закладу у Харківській області. 
