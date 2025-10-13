Головне за понеділок, 13 жовтня: удар КАБами по Харкову, майже 170 боєзіткнень, угода про припинення вогню в Смузі Гази

Бойові дії на Донеччині, 166 бойових зіткнень, ворожі обстріли, спецпроєкт LB.ua за підтримки ПриватБанку “Фінансова грамотність: інвестиція в майбутнє”, Нобелівська премія з економіки. Яким запам’ятається 1328-й день повномасштабної війни.

Увечері 13 жовтня російська окупаційна армія вдарила по Харкову КАБами.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок ударів виникла велика пожежа у Салтівському районі. Є влучання по території медичного закладу, попередньо, зруйновано одну з господарчих споруд. Пошкоджено щонайменше 12 приватних авто.

Відомо вже про 4 постраждалих.

Також внаслідок ударів росіян частково знеструмлені три райони Харкова.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 13 жовтня відбулося 166 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку з початку доби відбулось 52 боєзіткнення. Активні бойові дії тривали на Костянтинівському та Олександрівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 13 жовтня – в новині.

Президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з високою представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас заявив, що через можливі нові російські атаки Україна може потребувати імпорту електроенергії, пише Укрінформ.

"Можливо, через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати електроенергію. І ми завжди використовуємо цю можливість під час зими, і ця можливість для нас відкрита", — зазначив глава держави.

Подробиці – в новині.

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю прийме у Вашингтоні Президента України Володимира Зеленського для переговорів щодо того, як змусити російського диктатора Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів, пише FT.

За інформацією трьох джерел, обізнаних з питанням, серед тем зустрічі — можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk, що може суттєво посилити оборонні можливості Києва.

Докладніше – в новині.

У місті Шарм-ель-Шейх в Єгипеті відбулося підписання історичної угоди про припинення вогню в Смузі Гази. Документ підписали президент США Дональд Трамп, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, глава Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані.

Саме ці чотири країни виступають головними посередниками у процесі мирного врегулювання між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС.

Мирний план Дональда Трампа складається з 20 пунктів, перші етапи угоди вже реалізовано.

Подробиці – в новині.

LB.ua за підтримки ПриватБанку запускає спецпроєкт “Фінансова грамотність: інвестиція в майбутнє”.

Як зазначає шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна, “мета проєкту – зробити фінансові знання доступними та зрозумілими для кожного. У матеріалах простою мовою пояснюватимуться як базові, так і складні фінансові інструменти, а також правила безпеки у світі грошей”. За її словами, ідея створити такий проєкт виникла тому, що рівень фінансової грамотності в Україні залишається недостатнім і велика кількість громадян страждають від шахраїв, які виманюють у них гроші.

Докладніше – в новині.

Збірна України з футболу здобула максимум очок за жовтневий збір у кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. З другої спроби підопічні Сергія Реброва нарешті довели свою перевагу над Азербайджаном.

2:1 у підсумку - складна і нервова, але все ж перемога України.

У паралельному матчі Ісландія вдома спромоглася зіграти внічию із Францією 2:2 і цим ускладнила нашій збірній завдання потрапити до плей-оф. Усе вирішиться у листопаді в поєдинках саме з цими двома командами.

Королівська шведська академія наук оголосила лауреатів Нобелівської премії з економіки 2025 року. Премію з економіки отримали Джоел Мокір, Філіп Аґіон та Пітер Говітт — за дослідження того, як інновації стають головною силою економічного зростання.

Половину премії отримав Джоел Мокір з Північно-Західного університету за пояснення, як технологічний прогрес забезпечує сталий розвиток.

Іншу половину розділили Філіп Аґіон з Колеж де Франс і Пітер Говітт з Браунівського університету за створення теорії "креативного руйнування", коли нові ідеї замінюють старі та рухають економіку вперед. Лауреати пояснили, чому саме інновації дозволили людству за останні два століття досягти небаченого раніше рівня добробуту.

Докладніше – в новині.

Тримаймося!