Зеленський: після нових атак Україна може бути змушена імпортувати електроенергію та газ

Президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з високою представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас заявив, що через можливі нові російські атаки Україна може потребувати імпорту електроенергії, пише Укрінформ.

"Можливо, через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати електроенергію. І ми завжди використовуємо цю можливість під час зими, і ця можливість для нас відкрита", — зазначив глава держави.

Також Зеленський підкреслив, що у питанні газопостачання головною проблемою є не наявність ресурсу, а фінансування.

"Вони атакують водопостачання і загалом нашу газову інфраструктуру. Тому ми почали говорити про імпорт газу. У нас є наші оцінки, що нам може знадобитися, але переважно мова про кошти", — сказав він.

Президент додав, що Україна має міжнародних партнерів, готових допомогти із постачаннями без вимоги негайної оплати. "Це, наприклад, наші норвезькі партнери, наші партнери з Європейського Союзу, ми розраховуємо на них. І також це можуть бути представники Сходу", — підсумував Зеленський.