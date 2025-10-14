Також спецслужба заявляє, що очільник Одеси має ідентифікаційний код, який відображається у базі даних Федеральної податкової служби РФ.

Служба безпеки України підтвердила, що Володимир Зеленський припинив громадянство України міському голові Одеси Геннадію Труханову.

За інформацією СБУ, рішення ухвалила комісія при президентові з питань громадянства

«Чинний мер Одеси є громадянином Російської Федерації та має діючий закордонний паспорт РФ, виданий 15 грудня 2015 року — вже після початку російської агресії проти України. Документ чинний до 2025 року. Копії підтверджувальних документів перебувають у розпорядженні української спецслужби. Також, як встановили співробітники СБУ, у 2017 році представники Труханова звернулися до російських органів із проханням скасувати його внутрішній паспорт РФ. Водночас рішення суду Московської області, на яке вони посилалися, не позбавляє особу громадянства, набутого «на законних підставах», – ідеться у повідомленні спецслужби.

СБУ наголосила, що Труханов досі залишається громадянином Росії і має ідентифікаційний код, який відображається у базі даних Федеральної податкової служби.

Натомість міський голова Одеси заперечує наявність у нього російських документів.

"Я ніколи не звертався із заявою до рф для отримання російського громадянства. Я ніколи не отримував паспорт громадянина РФ. Я є громадянином України. Усі спекуляції з приводу мого нібито російського громадянства обумовлені тим, що громадяни колишнього Радянського Союзу автоматично набували громадянства Російської Федерації за певних обставин", – написав Труханов у телеграмі.

Посадовець запевнив, що "рішення про позбавлення мене громадянства України я буду оскаржувати у Верховному Суді. І, якщо цього буде замало, то у Європейському суді з прав людини".