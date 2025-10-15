Міненерго: в Україні застосовані екстрені відключення світла (оновлено)

Через складну ситуацію в енергосистемі України в усіх регіонах, крім Донецької та частини Чернігівської областей застосовані аварійні графіки відключень, Міненерго.
"Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру", – додали у відомстві.
Раніше у ДТЕК повідомляли про відключення у Києв, Київській області, Одещині.Також було відомо про екстрені відключення у Миколаївській, Кіровоградській, Сумській, Львівській та Чернівецькій областях.
Цієї осені росіяни зосередилися на ударах по енергетичній інфраструктурі конкретних областей. Що значно ускладнює роботу протиповітряної оборони.
- Російська атака 10 жовтня стала однією з найпотужніших з минулого року. Кремль спрямував сотні дронів та ракет по теплових та гідроелектростанціях. Були влучання по ТЕЦ, що забезпечують міста теплом. А з початку жовтня росіяни точково били по кількох північних областях.
- Найскладніша ситуація натепер на Чернігівщині та у Києві. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Темні перспективи. Масований удар по енергетиці: до чого готуватися".