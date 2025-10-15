Міненерго: в Україні застосовані екстрені відключення світла (оновлено)

Відключення застосовують через складу ситуацію в енергосистемі.

Через складну ситуацію в енергосистемі України в усіх регіонах, крім Донецької та частини Чернігівської областей застосовані аварійні графіки відключень, Міненерго.

"Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру", – додали у відомстві.

Раніше у ДТЕК повідомляли про відключення у Києв, Київській області, Одещині.Також було відомо про екстрені відключення у Миколаївській, Кіровоградській, Сумській, Львівській та Чернівецькій областях.

Цієї осені росіяни зосередилися на ударах по енергетичній інфраструктурі конкретних областей. Що значно ускладнює роботу протиповітряної оборони.