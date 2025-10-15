Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зимова кампанія України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Міненерго: в Україні застосовані екстрені відключення світла (оновлено)

Відключення застосовують через складу ситуацію в енергосистемі.

Міненерго: в Україні застосовані екстрені відключення світла (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Через складну ситуацію в  енергосистемі України в усіх регіонах, крім Донецької та частини Чернігівської областей застосовані аварійні графіки відключень, Міненерго.

"Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру", – додали у відомстві.

Раніше у ДТЕК повідомляли про відключення у Києв, Київській області, Одещині.Також було відомо про екстрені відключення у Миколаївській, Кіровоградській, Сумській, Львівській та Чернівецькій областях.

Цієї осені росіяни зосередилися на ударах по енергетичній інфраструктурі конкретних областей. Що значно ускладнює роботу протиповітряної оборони.

  •  Російська атака 10 жовтня стала однією з найпотужніших з минулого року. Кремль спрямував сотні дронів та ракет по теплових та гідроелектростанціях. Були влучання по ТЕЦ, що забезпечують міста теплом. А з початку жовтня росіяни точково били по кількох північних областях. 
  • Найскладніша ситуація натепер на Чернігівщині та у Києві.  Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Темні перспективи. Масований удар по енергетиці: до чого готуватися".
