​На Дніпропетровщині засудили російського агента, який збирав дані про українські аеродроми

До 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили агента російської воєнної розвідки, який шпигував за військовими об’єктами на Дніпропетровщині.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Слідство встановило, що чоловік передавав окупантам розвіддані про аеродроми Сил оборони й коригував ракетно-дронові удари по регіону. Зокрема, він відстежував регулярність і напрямки польотів українських військових літаків, фіксуючи інформацію для російських кураторів.

За даними СБУ, агентом виявився 42-річний житель, який працював різноробочим. Російські спецслужби завербували його через Telegram-канал, де він залишав коментарі на підтримку країни-агресора.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у березні 2023 року, коли той збирав дані про один із військових аеродромів регіону. Під час обшуку в нього вилучили мобільні телефони з доказами передачі координат.

Суд визнав фігуранта винним за кількома статтями Кримінального кодексу: