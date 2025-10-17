Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
PlayCity оштрафувало трьох Instagram-блогерок за незаконну рекламу онлайн-казино

Вони демонстрували "виграші", коментували гру від першої особи й закликали аудиторію "спробувати удачу".

Державне агентство PlayCity оштрафувало трьох Instagram-блогерок за незаконну рекламу онлайн-казино. 

"PlayCity оштрафувало трьох Instagram-блогерок за незаконну рекламу онлайн-казино – по ₴4,8 млн кожній", – розповіли у агентстві. 

Зазначається, що на платформі Instagram блогерки @gіlka_oleksandra, @lіdiya_roma та @konstantуnova.vladyslava розміщували контент із рекламою онлайн-казино.

У своїх дописах вони демонстрували "виграші", коментували гру від першої особи й закликали аудиторію "спробувати удачу". Також використовували реферальні посилання під виглядом "для моїх" або "забирай собі".

Порушення виявили під час моніторингу Instagram. Реклама мала фейкові ознаки "виграшів" та вводила користувачів в оману, а її зміст створював позитивний образ азартних ігор.

Такі матеріали особливо небезпечні тим, що охоплюють неповнолітню аудиторію також, а це пряме порушення законодавства України.

  • Улітку агентство PlayCity запустило систему трекінгу нелегальних вебсайтів казино.
