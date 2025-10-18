Від понеділка рух через пункт пропуску "Устилуг-Зосин" може ускладнитися

Із 20 жовтня можливе ускладнення руху через пункт пропуску "Устилуг – Зосин" через дорожні роботи.

Про це розповіли у ДПСУ.

"20 жовтня працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області планують проведення дорожніх робіт у пункті пропуску «Устилуг». У зв’язку з цим на дві доби планується повне перекриття смуги руху «Червоний коридор» на в'їзді в Україну", – зазначили там.

Проїзд автомобілів здійснюватиметься іншими смугами, тому можливе сповільнення руху та накопичення транспорту із польської сторони. Роботи триватимуть до 30 листопада цього року.

Тому просять врахувати цю інформацію під час планування закордонних поїздок.