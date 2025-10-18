Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Що не так з мобілізацією
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Від понеділка рух через пункт пропуску "Устилуг-Зосин" може ускладнитися

Там проводитимуть дорожні роботи. 

Від понеділка рух через пункт пропуску "Устилуг-Зосин" може ускладнитися
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Фото: ДПСУ

Із 20 жовтня можливе ускладнення руху через пункт пропуску "Устилуг – Зосин" через дорожні роботи.

Про це розповіли у ДПСУ. 

"20 жовтня працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області планують проведення дорожніх робіт у пункті пропуску «Устилуг». У зв’язку з цим на дві доби планується повне перекриття смуги руху «Червоний коридор» на в'їзді в Україну", – зазначили там. 

Проїзд автомобілів здійснюватиметься іншими смугами, тому можливе сповільнення руху та накопичення транспорту із польської сторони. Роботи триватимуть до 30 листопада цього року.

Тому просять врахувати цю інформацію під час планування закордонних поїздок. 
