Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Що не так з мобілізацією
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Унаслідок атаки безпілотників у російському Оренбурзі горить найбільший у світі газовий комплекс

Річна потужність заводу становить близько 37,5 мільярда кубометрів газу.

Фото: Astra

У ніч на 19 жовтня на газопереробному заводі в російському місті Оренбург сталася пожежа після атаки безпілотників. 

Про це повідомив губернатор Оренбурзької області, а також російські Телеграм-канали.

"Внаслідок удару БпЛА почалося загоряння одного з цехів", — зазначив губернатор. За його словами, інфраструктура заводу частково пошкоджена, однак постраждалих серед працівників немає, і загрози для мешканців міста відсутні.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що перед пожежею мешканці чули серію вибухів — від п’яти до семи. Через інцидент оренбурзький аеропорт тимчасово призупиняв роботу, припинивши прийом і відправлення рейсів.

Оренбурзький газопереробний завод є одним із ключових елементів російської газової інфраструктури та вважається найбільшим газохімічним комплексом у світі. Його річна потужність становить близько 37,5 мільярда кубометрів газу.

Крім того, очевидці повідомляють, що через атаку дронів у Новокуйбишевську горить нафтопереробний завод. Мешканці міста в Самарській області публікують кадри великого стовпа диму, який, за їхніми словами, піднімається з "Новокуйбишевського нафтопереробного заводу", що належить компанії "Роснафта".

Губернатор області Федорищев підтвердив факт атаки БпЛА на регіон, але не уточнив наслідків.

У міноборони рф зазначили, що за ніч над регіонами РФ та Кримом начебто збито 45 українських безпілотників.

Із них 12 — у Самарській області, 11 — у Саратовській, по 5 — у Ростовській та Воронезькій, по 2 — у Брянській і Липецькій, по одному дрону — у Волгоградській, Оренбурзькій, Рязанській, Тверській та Тульській областях. Ще 3 БпЛА збили в анексованому Криму.
