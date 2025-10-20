Що не так з мобілізацією
Ворог вбив мешканця Харківщини. Постраждали 5 людей, серед них – дитина

Росіяни обстріляли 6 населених пунктів. 

Ворог вбив мешканця Харківщини. Постраждали 5 людей, серед них – дитина
Наслідки російського обстрілу
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 5 людей, зокрема дитина. 

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у сел. Куп'янськ-Вузловий Куп'янської громади загинув 71-річний чоловік і постраждав 72-річний. 

У с. Орілька Лозівської громади отримала травми 42-річна жінка, гострої реакції на стрес зазнали 52-річний чоловік, 19-річна жінка та 11-річна дівчинка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 4 КАБ;
  • 2 БпЛА типу "Молнія";
  • 2 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Орілька);
  • у Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (с. Гороховатка);
  • у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Приморське);
  • у Богодухівському районі пошкоджено адмінбудівлю (сел. Золочів);

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 160 людей. Залишилися 70 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 8423 людини.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Кам’янка та в напрямку Дворічанського й Бологівки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Піщаного.
