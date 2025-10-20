«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Україна повернула з російської окупації ще двох підлітків

Один з юнаків пережив ізоляцію, приниження, постійні перевірки та обшуки окупаційною владою.

Фото: Save Ukraine

Двох українських підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомляє глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

18-річний хлопець жив у місті, де окупанти замінили українську шкільну програму на суцільну російську пропаганду, а спілкування українською стало небезпечним. Він бачив, як його вчителів змушували перейти на російські освітні стандарти, а військові приходили до шкіл із лекціями про "службу Родінє". Хлопець розумів, що єдиний варіант майбутнього там — це примусова мобілізація до армії окупанта.  

20-річний хлопець провів під окупацією майже три роки. Він пережив ізоляцію, приниження, постійні перевірки та обшуки окупаційною владою. Його сестрі вдалося раніше виїхати на підконтрольну Україні територію, і саме вона переконала брата зробити цей крок. Сьогодні обидва хлопці вже зі своїми рідними, у безпеці, розпочинають нове життя у вільній Україні.  

"Дякую Українській мережі за права дитини та ініціативі Humanity, які допомогли врятувати цих хлопців.  Виконуємо завдання Президента — повернути всіх українських дітей", — наголошує Єрмак.  
