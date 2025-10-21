На Донеччині священник УПЦ МП перетворив храм на базу окупантів

Він відкрито підтримував росіян і згодом втік на територію Росії.

Прокурори Донецької обласної прокуратури заочно повідомили про підозру священнику УПЦ МП з Лимана, який під час російської окупації допомагав ворогу встановлювати незаконну владу.

За даними слідства, у травні 2022 року настоятель одного з храмів Горлівської єпархії відкрито підтримав російських військових. Коли окупанти зайшли до міста, він надав їм у користування приміщення храму, а також підвали, де вороги розмістили особовий склад, спорядження і боєприпаси.

Крім того, на церковному подвір’ї стояла російська техніка.

Після звільнення Лимана у жовтні 2022 року священник утік разом з росіянами. Нині він перебуває у розшуку. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з можливим позбавленням права обіймати певні посади до 15 років і конфіскацією майна.