Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Що не так з мобілізацією
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

На Донеччині священник УПЦ МП перетворив храм на базу окупантів

Він відкрито підтримував росіян і згодом втік на територію Росії.

На Донеччині священник УПЦ МП перетворив храм на базу окупантів
священник УПЦ МП з Лимана

Прокурори Донецької обласної прокуратури заочно повідомили про підозру священнику УПЦ МП з Лимана, який під час російської окупації допомагав ворогу встановлювати незаконну владу.

За даними слідства, у травні 2022 року настоятель одного з храмів Горлівської єпархії відкрито підтримав російських військових. Коли окупанти зайшли до міста, він надав їм у користування приміщення храму, а також підвали, де вороги розмістили особовий склад, спорядження і боєприпаси.

Крім того, на церковному подвір’ї стояла російська техніка.

Після звільнення Лимана у жовтні 2022 року священник утік разом з росіянами. Нині він перебуває у розшуку. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з можливим позбавленням права обіймати певні посади до 15 років і конфіскацією майна.
Теми: , ,
﻿
