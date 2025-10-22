Міненерго: найважчою ситуація залишається у чотирьох областях

Після масованої атаки РФ по енергетиці України найтяжчою ситуація з енергопостачанням залишається у Чернігівській, Сумській, Харківській та Одеській областях.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов, пише Укрінформ.

За словами Некрасова, під час сьогоднішньої атаки цілями росіян стали об'єкти як генерації, так і розподілу та передачі електроенергії у кількох областях. Через це значна частина жителів України залишилися без світла.

"Найскладніша ситуація у нас зараз на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Одещині. На Чернігівщині ворог знову атакував кілька енергооб'єктів, тому залишаються знеструмленими близько 140 тис. споживачів. Роботи ускладнюються через безперервні атаки російських дронів", — сказав Некрасов.

Наразі енергетики уже почали відновлювальні роботи.