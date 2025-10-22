З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Міненерго: найважчою ситуація залишається у чотирьох областях

На Чернігівщині знеструмлені близько 140 тис. споживачів.

Міненерго: найважчою ситуація залишається у чотирьох областях
Ремонт пошкодженого обладнання
Фото: EPA/UPG

Після масованої атаки РФ по енергетиці України найтяжчою ситуація з енергопостачанням залишається у Чернігівській, Сумській, Харківській та Одеській областях.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов, пише Укрінформ.

За словами Некрасова, під час сьогоднішньої атаки цілями росіян стали об'єкти як генерації, так і розподілу та передачі електроенергії у кількох областях. Через це значна частина жителів України залишилися без світла.

"Найскладніша ситуація у нас зараз на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Одещині. На Чернігівщині ворог знову атакував кілька енергооб'єктів, тому залишаються знеструмленими близько 140 тис. споживачів. Роботи ускладнюються через безперервні атаки російських дронів", — сказав Некрасов.

Наразі енергетики уже почали відновлювальні роботи.

  • У ніч на 22 жовтня росіяни завдали комбінованого удару по Києву. Спершу Росія застосувала балістику, потім – дрони і знову ракети. Загинули двоє людей в Дніпровському районі. Поранені понад 20 людей, зокрема і діти.
  • У Запоріжжі внаслідок нічної атаки поранені 15 людей.
