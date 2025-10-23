«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Правоохоронців затримали ще 9 осіб, які торгували «трофейною» зброєю в Україні

Їм загрожує до 7 років тюрми.

Правоохоронців затримали ще 9 осіб, які торгували «трофейною» зброєю в Україні
Фото: СБУ

Затримано девʼятьох ділків, які торгували засобами ураження, що були нелегально вивезені з прифронтових районів та зон бойових дій, передає СБУ. 

Серед вилученого у зловмисників – російські гранатомети, автомати Калашникова та великокаліберні боєприпаси для стрілецького озброєння.

Так, на Дніпропетровщині затримано чотирьох фігурантів, які намагалися підпільно продати арсенал автоматичної зброї та бойових гранат.

В Одеській області викрито ще чотирьох торговців зброєю. Серед них – 33-річний кримінальник, який перебуває в СІЗО за наркоторгівлю.

За матеріалами справи, зловмисник залучив спільника «на волі», щоб продати у місті «трофейні» гранатомети.

Також викрито 23-річного рецидивіста, мешканця Подільського району Одещини, який раніше вчиняв крадіжки, а зараз намагався збути партію російських гранат.

Крім того, затримано 46-річного уродженця Волині, який намагався продати автомат, гранати та бойові набої, привезені з Херсонщини.

На Житомирщині співробітники СБУ та ДБР затримали 42-річного контрактника з військової частини, який за гроші пропонував «замовникам» вивезти з підрозділу арсенал боєприпасів.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.
