Чоловік підірвав гранату на пероні в Житомирській області. Загинули 4 людини, є поранені (оновлено)

Загинула прикордонниця і цивільні, включно з самим підривником.

У Житомирській області, в Овручі, на пероні 24 жовтня чоловік під час перевірки документів пасажир підірвав гранату. За офіційними даними поліції, загинули четверо людей, поранені 12.

В Державній прикордонній службі повідомили, що загинула прикордонниця і двоє цивільних. Двоє військових і 10 цивільних поранені. 

"Підрив здійснив чоловік під час перевірки документів у контрольованому прикордонному районі на залізничній станції «Овруч». Потерпілим одразу надали первинну домедичну допомогу. Особа, яка підірвала вибуховий пристрій, померла в кареті швидкої допомоги. Попередньо з’ясовано, що чоловік, який здійснював підрив, був жителем Харкова та нещодавно затримувався за спробу порушення державного кордону на західній ділянці держрубежу. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії", – розповіли в ДПС.

За попередніми даними поліції, пасажир дістав гранату під час перевірки документів. Після цього стався вибух.

У результаті цей чоловік, 23-річний житель Харкова, загинув. Смертельні поранення отримали ще троє жінок віком 29, 58 та 82 років, всі – жительки Коростенського району. Серед загиблих – прикордонниця.

Всі 12 поранених ушпиталені. 
