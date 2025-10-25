Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Росіяни за добу здійснили понад 20 обстрілів Донеччини

За добу евакуювали 509 людей.

Росіяни за добу здійснили понад 20 обстрілів Донеччини
Фото: Вадим Філашкін

Протягом минулої доби російські війська 22 рази обстріляли населені пункти Донецької області. Під вогнем опинилися як прифронтові, так і віддалені громади.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Краматорському районі зафіксовано численні руйнування. У Лимані поранено одну людину та пошкоджено житловий будинок. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади зруйновано автівки та будинок, а в Оріхуватці – ще один житловий об’єкт. 

У Краматорську пошкоджено крамницю, агрофірму та об’єкти інфраструктури. У Староварварівці Олександрівської громади російський обстріл знищив два екскаватори, а в Андріївці пошкоджено адмінбудівлю.

У Райському Дружківської громади одна людина загинула, ще одна поранена; також знищено автомобіль. У Миколайпіллі поранення отримали троє людей. У Костянтинівці ворожий вогонь пошкодив дві багатоповерхівки.

У Бахмутському районі, зокрема в Сіверську, пошкоджено сім житлових будинків.

За даними обласної влади, з прифронтових населених пунктів за добу евакуйовано 509 людей, серед них 186 дітей. Евакуація триває.
Теми: , ,
﻿
