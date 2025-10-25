У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Сирський відвідав Покровський напрямок і наголосив командирам на недопустимості викривлення інформації у доповідях

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що нечесність має надто високу ціну – життя наших воїнів.

Сирський відвідав Покровський напрямок і наголосив командирам на недопустимості викривлення інформації у доповідях
Фото: телеграм / Сирський

Ввечері 25 жовтня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про ще одну поїздку на гарячий напрямок фронту, де зустрівся з командирами армійських корпусів, бригад, військових частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку та безпосередньо в районі міста Покровськ. 

Сирський заслухав доповіді щодо оперативної обстановки. Обговорили комплекс питань з метою посилення стійкості оборони, недопущення подальшого просування противника.

Актуальними залишаються завдання щодо пошуку і знищення окремих ворожих диверсійних груп, знищення та взяття в полон противника,  що перебуває в оточенні.

Йде робота над забезпеченням військ усім необхідним, зокрема над підвищенням ефективності боротьби з БпЛА та артилерією противника. Для цього Сирський віддав необхідні розпорядження.

Вкотре наголосив командирам всіх рівнів про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації. Нечесність має надто високу ціну – життя наших воїнів. Моя перша вимога – правда, якою б вона не була. Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром”, – повідомив Сирський. 

Також головнокомандувач повідомив, що під час поїздки виконав почесну місію – вручив нагороди військовослужбовцям угруповання Сил безпілотних систем.
