Вілкул: росіяни атакували Кривий Ріг КАБом

Російські окупанти атакували місто Кривий Ріг КАБом. Повітряну ціль вдалося знищити. Унаслідок падіння уламків постраждала людина.

Про це повідомляє міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Місто було атаковане КАБом, який був знищений ППО. Дякуємо! Від уламків постраждало промислове підприємство. Пожежа вже загашена", — зазначає Вілкул.

Одна людина постраждала.