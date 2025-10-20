«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни запустили КАБи по Полтавській області

За даними Повітряних сил, запустили їх з тактичної авіації в Харківській області. 

Росіяни запустили КАБи по Полтавській області
Фото: Poltava.to

Сьогодні, 20 жовтня, військові Росії запустили КАБи по Полтавській області. За даними Повітряних сил, запуск відбувся зі сторони Харківської області.

Про наслідки удару офіційно влада не повідомляла. Місцеве видання з посиланням на моніторинговий телеграм-канал повідомило, що ворог запустив дві авіабомби. 

" З власних джерел «Полтавщини», станом на 12:45 відомо, що з північно-східного напрямку на територію Полтавщини залетіли дві реактивні керовані авіабомби, які були локаційно втрачені в Полтавському районі. Про вибухи ніхто не повідомляв. Інформація уточнюється", – повідомили журналісти.

Згодом вони уточнили, що, за їхніми даними, бомбу запустили повітряного простору Бєлгородскьої області. 

Минулого тижня КАБ уперше вдарив по Миколаєву. 

Керовані авіабомби зазвичай завдають значних ушкоджень на місці удару. 
