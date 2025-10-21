Один вибух мав прогриміти біля районного ТЦК, а інший – поблизу іншого об’єкта Сил оборони.

На Одещині 27-річного автомеханіка підозрюють у підготовці серії терактів проти військових та цивільних, передає СБУ.

Затримано агента російських спецслужб, який намагався підірвати два саморобні вибухові пристрої (СВП) на території Ізмаїла.

Теракти мали відбутися по черзі, у годину пік. Один вибух мав прогриміти біля районного ТЦК, а інший – поблизу іншого об’єкта Сил оборони, розташованого поруч.

У такий спосіб рашисти сподівалися вбити якомога більше військових та цивільних мешканців портового міста.

Співробітники СБУ завчасно затримали агента «на гарячому», коли він закладав СВП у квітник поблизу оборонної будівлі.

За матеріалами справи, виконавцем російського «замовлення» виявився завербований ворогом 27-річний місцевий автомеханік.

У поле зору окупантів він потрапив під час пошуку «легких заробітків» у Телеграм-каналах.

За наявними даними, представники ворожої спецслужби збиралися активувати СВП самостійно. Щоб здійснити дистанційний підрив та отримати відеопідтвердження вибухів, рашисти доручили агенту орендувати квартиру з видом на обидва місця запланованих терактів.

Агент використав це помешкання не тільки для встановлення камер, а й для виготовлення вибухівок, які заховав у вогнегасники та начинив металевими гайками для більшого ураження.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (незакінчений замах на терористичний акт).

Затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.